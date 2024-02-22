نتانياهو من الجولان: الحرب لن تتوقف دون انتصار مطلق وإعادة الأمن الى حدود لبنان

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو خلال لقاء مع قوات إسرائيلية في جبل الشيخ في هضبة الجولان المحتلة، إن "الحرب على غزة لن تتوقف من دون تحقيق إسرائيل "انتصارا مطلقا"، وأن إسرائيل ستحقق الأمن عند الحدود اللبنانية".

واعتبر نتانياهو "أننا عمليا نخوض معركة من غزة ورفح وحتى جبل الشيخ، وفي الوسط نحارب العمليات أيضا في أنحاء البلاد، مثلما حدث اليوم"، في إشارة إلى عملية إطلاق النار عند حاجز بلدة الزعيم شرقي القدس المحتلة، صباح اليوم.

وأضاف أن "لدينا غاية واحدة بسيطة في الجنوب، وهي الانتصار المطلق. ونحن في الطريق نحو القضاء على حماس وتحرير مخطوفينا أيضا. ولن نتوقف حتى نحقق الانتصار المطلق"، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

وتابع نتانياهو أن "لدينا غاية بسيطة في الشمال وهي إعادة السكان. ومن أجل إعادة السكان علينا أن نعيد الشعور بالأمن، ومن أجل إعادة الشعور بالأمن علينا إعادة الأمن، وهذا سيتحقق ولن نتوقف عن ذلك". وأردف أنه "سنحقق هذا الأمر بإحدى طريقتين: بالطريقة العسكرية، إذا اضطررنا؛ وبالطريقة السياسية، إذا أمكن. لكن في جميع الأحوال على حزب الله أن يدرك أننا سنعيد الأمن. وآمل أن يتم استيعاب هذه الرسالة هناك".

والتقى نتنياهو في جبل الشيخ مع قائد الفرقة العسكرية 210، تسيون راتسون، وقائد اللواء 188، التي انتقلت من قطاع غزة إلى جبل الشيخ، الأسبوع الماضي، واستمع منهما إلى تقارير حول عملياتهم العسكرية في هذه المنطقة الحدودية.