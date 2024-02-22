حزب الله يمطر سماء الاحتلال بصواريخ بركان ردًا على استهداف كفرمان

ياسر رشاد - القاهرة - دكت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" منذ قليل ثكنة كيلع بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وقصفت موقع بركة ريشا بصاروخي بركان، وأصابوهما إصابة مباشرة.
وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى والمنازل المدنية وأخرها في كفرمان، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:10 من مساء يوم الخميس 22-02-2024 ثكنة كيلع بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وموقع بركة ريشا بصاروخي بركان، وأصابوهما إصابة مباشرة.
كما أطلقت المقاومة الإسلامية في لبنان منذ قليل، رشقة صاروخية باتجاه هدف عسكري إسرائيلي في الجولان السوري المحتل.
واستهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" ثكنة يوآف بصواريخ الكاتيوشا، ورداً على الإعتداءات على القرى والمنازل المدنية.