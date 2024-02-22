الحكومة عن صفقة الاستثمار الكبرى: إعلان كافة التفاصيل بمجرد التوقيع غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق المستشار محمد الحمصاني المتحدث بأسم رئاسة مجلس الوزراء، على "أكبر صفقة استثمار مباشر" من خلال شراكة استثمارية مع "كيانات كبرى"، مشيرًا إلى أن التوقيع سيكون غدًا الجمعة.

وقال خلال مداخلة هاتفية معه الإعلامي خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، :"سنعلن كافة التفاصيل بمجرد التوقيع، في مؤتمر صحفي سوف يعقده رئيس مجلس الوزراء غدا".

وفي سياق أخر، أكد متحدث رئاسة الوزراء وقف تنفيذ خطة تحفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان، مضيفًا:"مفيش انقطاع كهرباء في رمضان، والدولة حريصة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وهناك حرص لمراعاة ظروف الاستهلاك في رمضان ومراعاة المواطنين في الشهر الكريم".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كشف عن إجراء مراسم توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى غدا الجمعة، خلال مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل الصفقة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووافق الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعه اليوم الخميس، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.