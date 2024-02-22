شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب النواب" توصي بتخصيص 10 ملايين جنيه لتطوير فندق نادي الرياضات البحرية بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وزارة الشباب بتخصيص دعم مادي قيمته 10 مليون جنيه، لنادي الرياضات البحرية بمدينة الغردقة، لاستكمال أعمال تطوير فندق النادي وذلك لتعظيم الموارد من خلال استقبال أفواج من الزوار للإقامة فيه.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية ،التي تقوم به لجنة الشباب برئاسة الدكتور محمود حسين، لمحافظة البحر الأحمر، لتفقد عدد من المنشآت الرياضية والشبابية.

وحرصت لجنة الشباب علي تفقد الملاعب وحمامات السباحة وغيرها من المنشآت الرياضية بنادي الرياضات البحرية بمدينة الغردقة، وأشادت بالجهود الكبيرة الكبيرة المبذولة من مجلس إدارة النادي وتحقيقه طفرة إنشائية، منها إنشاء حمام سباحة علي أعلى مستوى .

وطالب أعضاء مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية، بتخصيص دعم مالي لتطوير الفندق إلى جانب تخصيص قطعة أرض إضافية لصالح النادي لاستيعاب الأعضاء.