لجنة الاعلام والاتصالات عقدت جلسة لمتابعة ملفات عدة: لضرورة اقرار اقتراح  قانون  المناطق الاقتصادية الخاصة

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية جلسة برئاسة رئيسها النائب إبراهيم الموسوي وحضور مقرر اللجنة النائب ياسين ياسين وعدد من النواب لبحث ملف شركة(acuative) وملف (OTT) بالاضافة الى ملف (E-Wallet P.P).

وناقشت اللجنة ملف ستارلينك وتم أيضا التداول في إمكانية اتخاذ مزيد من الاجراءات من قبل شركتي الخلوي ألفًا وتاتش لزيادة مسألة الوفر على خزينة الدولة، كما تابع ملف المناقصات والاتفاقات الرضائية التي حصلت لمعرفة الاجراءات التي اتبعت والتي أدت إلى مخالفات واضحة بحسب تقارير ديوان المحاسبة.

واكدت اللجنة على "متابعتها لهذه الملفات مع الجهات القضائية المختصة".

ثم استكملت البحث في مسالة الامن السيبراني، ثم خلصت للتاكيد على ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذه الملفات والمخالفات. ⁠كما طرحت ملف الكوابل البحرية وتم التأكيد على ضرورة توفير الأسباب لإعطاء لبنان كل حقوقه في الاتصالات وتطوير المزايا المناسبة لإطلاق ورشة عمل للنهوض بالقطاع.

⁠وأعلن الموسوي أنه "سيتابع موضوع تشكيل لجنة تقصي الحقائق مع الجهات المعنية، ثم أكد أنه سيحدد جلسة تتعلق بالمخاطر والترهيب الذي الذي يواجهه الصحافيون".

⁠وأكد المجتمعون على "ضرورة اقرار اقتراح قانون المناطق الاقتصادية الخاصة وقررت اللجنة اعادة طرح الاسئلة على وزارة الاتصالات للحصول على الأجوبة الوافية".