شيخ العقل التقى رئيس الأركان وهنّأ السعودية داعياً للتضامن الداخلي ودعم الجيش بوجه المخاطر

هنأ شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى المملكة العربية السعودية بذكرى تأسيسها، منوّها بدورها الريادي على المستويين الإسلامي والعربي، الذي كان وسيبقى ضمانة أساسية للشعوب العربية والإسلامية وسنداً مقدّراً للبنان، خصوصا إبّان المحن التي مرّ بها وطننا، والتي كانت المملكة خلالها في طليعة الأشقاء والأصدقاء المخلصين الذين وقفوا الى جانبه. مباركاً العيد الوطني للسعودية، البلد المتجدّد في رؤيته الحضارية الطموحة على مستوى المنطقة والعالم والمستمَّدة من عمقها التاريخي.

والتقى الشيخ أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم رئيس الأركان في الجيش اللبناني اللواء حسان عودة الذي زاره على رأس وفد من ضباط قيادة الأركان، وقد شكر اللواء عودة لسماحته دوره المساهم في دعم الجيش اللبناني ومواقفه المقدَّرة للوصول الى نتيجة التعيين التي جرت عبر مجلس الوزراء والمكمِّلة لكل المساعي الخيّرة بهذا الخصوص.

وكان اللقاء مناسبة دعا خلالها شيخ العقل للواء عودة بالتوفيق في مهمته، ورأى من "الواجب عند حصول خلل معين رفع الصوت، وهو ما نشدد عليه اليوم لضرورة استكمال عقد المجلس العسكري، لا سيما في ظل التحدّيات الأمنية التي تواجه المنطقة، ولبنان في صلبها. الأمر الذي يستدعي أن يكون جيشنا محصّناً وقوياً، يستطيع القيام بالمسؤوليات المناطة به، لحفظ الأمن وتوفير الاستقرار".

ودعا في هذا السياق "للالتفاف الكامل حول الجيش ودعم المؤسسة العسكرية، التي تبقى الضمانة الاساسية حيال المخاطر الكبيرة المهددة للوطن، واعلاء شأن التضامن الداخلي على القضايا الخلافية وسائر الملفات الشائكة، التي نتمنى ايجاد الحلول الناجعة لها وفي مقدمتها إنهاء الفراغ الرئاسي ".

كما استقبل الشيخ أبي المنى المحامي الدولي فيصل الخزاعي الفريحات، الذي نقل لسماحته "تقدير وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي، لدوره الروحي الجامع، كما اطلعه على الجهود الدبلوماسية والقانونية الداعمة للقضية المقدمة من قبل دولة جنوب افريقيا امام محكمة العدل الدولية، حول الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وابناء قطاع غزة، وبأن الاردن الدولة العربية والاسلامية الداعمة الاولى لتلك الدعوة.

بدوره، حمّل سماحته للمحامي الفريحات "السلام للأردن الشقيق قيادة وشعباً، ومنوهاً بالمواقف الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

واستقبل شيخ العقل مديرة جمعية الثروة الحرجية سوسن ابو فخر الدين بحضور مدير عام المجلس المذهبي مازن فياض ومستشارين ومسؤولين في المجلس والمشيخة، للتشاور في موضوع اطلاق المشروع البيئي في اراضي الاوقاف في منطقة جسر القاضي - البنيه الممّول من برنامج الغذاء العالمي.

ومن زوّار سماحته على التوالي: د. سامية خضر برفقة د. صالح زهر الدين لتقديم كتابها الجديد "تطور المرأة الدرزية"، ثم الرائد سامر ابو شقرا والنقيب مصطفى المعلم والنقيب حمادة، ثم الاعلامي جوني الصديق، فالسيدة ندى سرحال، وعرض مع كل منهم قضاياهم الخاصة.

واستقبل سماحة شيخ العقل في دارته في شانيه وفداً من جمعية "الهمم المتحدة" المتخصصة بالإغاثة وإطفاء الحرائق، قدموا له درعاً تقديرية، طالبين الدعم، وواضعين أنفسهم بالتصرف من أجل حماية المنطقة والأهالي.