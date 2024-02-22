الحلبي: نتجه إلى إلغاء شهادة "البريفيه" وإخضاع تلاميذ الصف التاسع لامتحان موحّد تجريه المدارس

اعلن وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي أن الوزارة تتجه إلى إلغاء شهادة "البريفيه" وإخضاع تلاميذ الصف التاسع لامتحان موحّد تجريه المدارس.

ولفت الحلبي في حديث تلفزيوني، الى اننا "مصرّين على إجراء الامتحانات الرسمية وسنقوم بوضع نموذج خاص لتلاميذ الجنوب لا يزال قيد الدرس، وسنأخذ كل هواجسهم بعين الاعتبار وسنعلن عنه في وقت قريب". وشدد على ان المناهج ستتغييّر وستتطوّر وسيصبح التعليم في لبنان محدثًا وعصرياً.

وعن جلسة مجلس الوزراء غداً، اكد باننا "لن أقبل بشطب أموال المودعين، ولا بالقضاء على القطاع المصرفي، الاصلاحات مطلوبة ولكن بدء الاصلاحات بأن تقوم الدولة باصلاح نفسها".