"النشرة": قصف مدفعي إسرائيلي على احراج الصنوبر بين مزرعة حلتا واحراج كفرشوبا وكفرحمام خراج الهبارية

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بـ"تعرض احراج الصنوبر بين مزرعة حلتا واحراج كفرشوبا وكفرحمام خراج الهبارية لقصف مدفعي عنيف من مواقع اسرائيلية داخل مزارع شبعا".

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