عدوان: في حال لم يُقبل الطعن بالموازنة سنقوم بتقديم اقتراح قانون لتعديل بعض الرسوم

اشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان الى انه في حال لم يُقبل الطعن بالموازنة سنقوم بتقديم اقتراح قانون لتعديل بعض الرسوم، واعتبر بان خطة الحكومة لإعادة انتظام المصارف تقوم على شطب أموال المودعين ويجب التمييز بين الديون والخسائر.
واعتبر عدوان في حديث تلفزيوني، بان المحاسبة تبدأ من فوق ومن الرؤوس الكبيرة وإلا لن يكون هناك مستقبل للبلد، وأنصح الحكومة بتأجيل البحث بخطة المصارف غداً ووضع مشروع جديد. واوضح بان "أحد المسؤولين الكبار سدّد دينه البالغ 47 مليون دولار قبل الازمة بـ4 مليون دولار بعد الأزمة على سعر 1500 ليرة ومثله فعل 4 قضاة كبار".
واردف بانه "قد يعتبر البعض أنه حتى اليوم لم تحصل محاسبة، أو لن تحصل أي محاسبة، إنما حتى لو تأخرت نقول إنه إن لم تبدأ المحاسبة وبالرؤوس الكبيرة فلن يكون هناك مستقبل للشباب ولا للبلد ولن نستطيع بناء البلد".
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