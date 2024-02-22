افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وافقت على إرسال مفاوضين إلى محادثات الهدنة في غزة المنعقدة في باريس.

كانت هذه تفاصيل خبر إذاعة الجيش الإسرائيلي: الحكومة وافقت على إرسال مفاوضين لمحادثات الهدنة المنعقدة في باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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