ننشر خطاب وزارة "التعليم" بشأن تسجيل "استمارة 1 سري" للثانوية العامة (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

حصل "الخليج 365" على الخطاب الرسمي الذي وجهته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإتاحة الموقع الإلكتروني للوزارة الخاص بتسجيل استمارة 1 سري للثانوية العامة 2024 لجميع العاملين بالمدارس الثانوية والإعدادية ودواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وتأتي إتاحت الوزارة للموقع بعد موافقة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بهدف الترشح للعمل بلجان سير امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 2024.

ومن المقرر بدء التسجيل للاستمارة يوم الأحد 25 فبراير 2024، وذلك طبقًا المجموعة النوعية لوظائف الكادر قانون 155 لسنة 2007 للفئات المنوط بها الترشح للعمل كمراقبين، وملاحظين، وأعضاء التطوير التكنولوجي.

كما يتم ترشيح المعاونين الإداريين من الفئات التي لا ينطبق عليها المجموعة النوعية لوظائف الكادر.

وبحسب خطابًا رسميًا لوزارة التربية والتعليم والتي أكدت خلاله على ضرورة الالتزام بما يلي:

- التنبيه على مديري عموم الإدارات التعليمية التابعين لمديريتكم بسرعة إخطار جميع المدارس الثانوية والإعدادية بموعد إتاحة الموقع الإلكتروني.

- التنبيه بأن التسجيل لا يقتصر على المدارس الثانوية والإعدادية فقط بل يمتد ليشمل العاملين بدواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

يذكر أن اليوم الخميس 22 فبراير تنتهي المدة المحددة لتسجيل وملء استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024.

وحددت وزارة التعليم اليوم الخميس كآخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024.

وأتاحت الوزارة لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 بداية من الأحد 14 يناير 2024 حتى اليوم الخميس 22 فبراير 2024، إذ يمكن للطلاب الذين لم يسجلوا الاستمارة الدخول على الرابط التالى لملء وكتابة البيانات للمزيد (اضغط هنا).

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