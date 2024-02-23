الجامعة العربية: نتخذ خطوات في إطار منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، إننا نتخذ خطوات في إطار منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وأضاف عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية”، أنه خلال جلسة مغلقة بمجلس الأمن الدولي طُرحت على الجانب الأمريكي ضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مشيرًا إلى أننا نعمل على إجراءات لتشكيل جبهة دولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، أن الإفراج عن المحتجزين بغزة يجب أن يتم في إطار صفقة متكاملة.