عضو جمعية رجال الأعمال: تفعيل تصنيف المكاتب الاستشارية المعتمد يحمي شركات التطوير من التعثر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

طالب المهندس وليد مرسى الاستشاري الهندسي وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة تفعيل التصنيف المعتمد في نقابة المهندسين للمكاتب الهندسية عند طرح المناقصات وضرورة التزام جهات الإسناد من القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام بالتقييم والتصنيف المعتمد للمكاتب الاستشارية مؤكدا أن تلك الخطوة تحمي قطاع الهندسة الاستشارية و القطاع العقاري من الدخلاء ما يسهم في تصميم مجتمعات عمرانية متكاملة ويحمي شركات التطوير العقاري من التعثر.

وأكد مرسي أن قطاع الاستشارات الهندسية والتصميم المعمارى يمثل أحد أهم القطاعات التنموية الحالية وخاصة فى ظل اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بإنشاء مدن جديدة وفق أحدث نظم البناء في العالم مشيرا إلي أن الفترة الماضية شهدت تعثر بعض المطورين لعدم الاستعانة بمكاتب استشارية تمتلك التراخيص والتصنيف المعتمد والجدارة الفنية لتصميم المشروعات وفق أسس ومعايير علمية تساعد المطورين علي مجابهة التحديات الاقتصادية.

وأشار إلى تعاظم دور شركات الاستشارات الهندسية في التنمية العقارية حيث أن نمو هذه الشركات وتوسعها يعكس تطور النهضة العمرانية في ظل تسابق المطورين للحصول على أفضل التصميمات والنصائح من الاستشاريين مشيرا إلى أن هذا القطاع بات له دور مهم في حماية شركات التطوير العقاري من تقلبات الوضع الاقتصادي من خلال إنجاز المشروعات بكفاءة ودقة عالية مع استغلال أفضل للمساحات وبأقل التكاليف.

وشدد وليد، على أن مصر بها مكاتب استشارية تتمتع بخبرة في مجالات الهندسة وإدارة المشاريع باحترافية وجودة عالية وفق اعلى المعايير وكود البناء المصري وتقديم حلول ابتكارية وإبداعية بمستوى عالي من المهنية.

ووجه مرسي رسالة للمطورين: العقارات محفظة استثمارية وعمل عظيم، يمكنك زيادة أرباحك إلى أقصى حد باتباع بعض الاستراتيجيات تدير من خلالها المشروع كما يمكنك أيضًا استخدام العقارات كعامل تنويع لمحفظة أعمالك ، وبناء ثروة بمرور الوقت مع تحول مجالات أخرى من حياتك هذا سيجعلك أكثر ثراءً بمستقبل واعد مالياً.