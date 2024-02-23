شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية عن مرافعة مصر أمام العدل الدولية: عندما تتحدث الدولة المصرية يجب أن يصمت الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مصر لها موقف تاريخي لا ينكره سوى الجاحدين، إزاء القضية الفلسطينية، قائلة: "عندما تتحدث مصر يجب أن يصمت الجميع ويستمع إلى ما تقوله، فقد قدمت مصر مرافعة هامة يسطرها التاريخ وشاهدة على دور مصر الذى لم يتغير للحظة في دعم ونصرة الشعب الفلسطيني"، مثمنة تمثيل الدكتور ياسمين موسى لمصر أمام العالم أجمع، والذى يعد دليل على المكانة التي حصدتها المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن مصر قدمت رجالها ودفعت الثمن من اقتصادها من أجل دعم القضية الفلسطينية، لذا فإن هذه المرافعة التي تحدث مصر خلالها بالوثائق والأدلة قادرة على فضح الوجه القبيح لإسرائيل أمام الرأي العام العالمي.

وأكدت أن مصر قدمت مرافعة تاريخية قادرة على تغيير الرأي العام الغربي فقد نجحت في توصيل صوت الحق لكل مواطن غربي، ليرى حجم الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.