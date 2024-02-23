الجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ باليستي بعيد المدى بعد انطلاق صفارات الإنذار بإيلات

اعلن الجيش الإسرائيلي إن منظومته الدفاعية "آرو" اعترضت صاروخا باليستيا بعيد المدى في منطقة البحر الأحمر اليوم الخميس بعدما دوت صفارات الإنذار في مدينة إيلات بجنوب إسرائيل.

وذكر الجيش أن دفاعاته "رصدت هدفا باليستيا بعيد المدى أُطلق من الجنوب الشرقي باتجاه المجال الجوي لإسرائيل". وتابع "الأنظمة تتبعت مسار الصاروخ"، مضيفا أنه جرى اعتراض الهدف "خارج حدود إسرائيل".

وسبق أن كانت إيلات، وهي منتجع على البحر الأحمر، هدفا لصواريخ وطائرات مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.