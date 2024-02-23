الخارجية الأميركية: سنفرض على روسيا حزمة جديدة من العقوبات بمناسبة الذكرى الثانية لحرب أوكرانيا

اعلنت وكيلة وزارة الخارجية الأمبركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند إن الولايات المتحدة ستفرض "مئات ومئات ومئات" العقوبات على روسيا في حزمة جديدة بمناسبة الذكرى الثانية لحرب أوكرانيا.

وأضافت نولاند أن بعض العقوبات ستستهدف المسؤولين عن وفاة زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني لكن معظمها سيطال "آلة حرب الرئيس فلاديمير بوتين" ويسد الفجوات في العقوبات الحالية.

وذكرت نولاند في تصريحات بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن "سنفرض حزمة جديدة ساحقة من العقوبات، المئات والمئات والمئات منها خلال اليومين المقبلين... وبعضها سيستهدف الأشخاص المتورطين مباشرة في وفاة نافالني".

وتابعت قائلة إن الغالبية العظمى منها تهدف إلى إضعاف "آلة حرب بوتين، وسد الثغرات في نظام العقوبات التي تمكن من تفاديها. لكنني أتوقع أنه مع مرور الوقت، سنكون قادرين على فرض المزيد والمزيد من العقوبات".

وقال الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء إن واشنطن ستعلن عن حزمة كبيرة من العقوبات على روسيا غدا الجمعة، دون الخوض في تفاصيل.