اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة،‎ ‎ورداً على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني في ‏بليدا قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:30) من ليل يوم الخميس 22-02-‌‏2024 ثكنة معاليه غولان بصلية صاروخية. ‏

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله اعلن بانه ردا على الاعتداء على مركز الدفاع المدني في ‏بليدا تم استهداف ثكنة معاليه غولان بصلية صاروخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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