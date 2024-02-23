نشرة التوك شو| صفقة استثمارية كبرى ومساع لمنح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

خبيرة مصرفية توضح تأثير الصفقة الاستثمارية الكبرى على السوق السوداء

عقبت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، على الصفقة الاستثمارية الجديدة التي سيعلن عنها مجلس الوزراء.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج "التاسعة" بالقناة الأولى المصرية، أوضحت الدماطي أن الصفقة ستسهم في توفير إيرادات كبيرة من العملة الأجنبية، مما يساعد على تحقيق التوازن بين الطلب والعرض.

وأشارت الدماطي، إلى أن شراكات مع كيانات كبرى يمكن أن تزيد من موارد الدولة من النقد الأجنبي وتواجه السوق الموازية.

وشددت الخبيرة المصرفية، على أن الشراكة ستعزز عملية التنمية وستزيد العمالة، وستتمكن الحكومة من مواجهة السوق السوداء وتوحيد سعر صرف العملة، مما يشجع التجار على التعامل عبر البنوك.

أكدت الدماطي على أهمية سحب السيولة من السوق عبر إصدار شهادات استثمار كبيرة، وذلك لضمان دخول كميات كبيرة من العملة الصعبة إلى النظام المصرفي.

زاهي حواس: لن تُعاد حجارة الهرم الأصغر لمكانها حتى بعودة منكاورع نفسه

أوضح عالم الآثار زاهي حواس موضوع تبليط هرم منكاورع كما نفى الشائعات التي انتشرت حول تغييرات على الهرم.

وفي حوار مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" على قناة صدى البلد، أشار حواس إلى أن الدكتور مصطفى وزيري لم يعلن تفاصيل مشروع تبليط الهرم وأن القضية أُثيرت بشكل خاطئ عبر الإنترنت.

وأوضح "حواس" بأن الهرم لم يتعرض لأي تغيير في هيكله ولا يمكن استعادة الأحجار الجرانيتية التي كانت موجودة منذ عهد الملك منكاورع، مؤكدًا امتثاله للقوانين الدولية التي تحظر تغيير الشكل الأصلي للآثار.

واستنكر حواس، فكرة إعادة تركيب الحجارة المحيطة بالهرم، موضحًا أنه حتى بعودة منكاورع نفسه لن تُعاد الحجارة لمكانها، وأنه توصل لهذا الاتفاق مع وزيري.

وتابع "حواس": "مشروع وزيري ينطوي على إزالة بعض الحجارة من الهرم ويتضمن أعمالاً هندسية وأثرية دقيقة".

الجامعة العربية: نتخذ خطوات في إطار منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

قال السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، إننا نتخذ خطوات في إطار منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وأضاف عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية”، أنه خلال جلسة مغلقة بمجلس الأمن الدولي طُرحت على الجانب الأمريكي ضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مشيرًا إلى أننا نعمل على إجراءات لتشكيل جبهة دولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، أن الإفراج عن المحتجزين بغزة يجب أن يتم في إطار صفقة متكاملة.

الحكومة عن صفقة الاستثمار الكبرى: إعلان كافة التفاصيل بمجرد التوقيع غدًا

علق المستشار محمد الحمصاني المتحدث بأسم رئاسة مجلس الوزراء، على "أكبر صفقة استثمار مباشر" من خلال شراكة استثمارية مع "كيانات كبرى"، مشيرًا إلى أن التوقيع سيكون غدًا الجمعة.

وقال خلال مداخلة هاتفية معه الإعلامي خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، :"سنعلن كافة التفاصيل بمجرد التوقيع، في مؤتمر صحفي سوف يعقده رئيس مجلس الوزراء غدا".

وفي سياق أخر، أكد متحدث رئاسة الوزراء وقف تنفيذ خطة تحفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان، مضيفًا:"مفيش انقطاع كهرباء في رمضان، والدولة حريصة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وهناك حرص لمراعاة ظروف الاستهلاك في رمضان ومراعاة المواطنين في الشهر الكريم".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كشف عن إجراء مراسم توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى غدا الجمعة، خلال مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل الصفقة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مصطفى بكري يكشف تفاصيل دعم الاقتصاد المصري عبر أكبر صفقة استثمار مباشر

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة، والتي تُعد جزءًا من مساعي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.

أوضح بكري، في برنامجه "حقائق وأسرار" المُذاع على قناة صدى البلد، مساء أن هذه الصفقة ستساهم في تعزيز الاقتصاد وستوجه ضربة موجعة للمضاربين في سوق العملات الأجنبية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الصفقة ستخلق مئات الآلاف من الوظائف وستُحدث نموًا اقتصاديًا، مع مشاركة واسعة من الشركات والمصانع المصرية في تنفيذ المشروعات.

أشار بكري إلى أن الصفقة تُعد خطوة نحو تحقيق أهداف التنمية الوطنية كما حُددت في الخطة الاستراتيجية القومية للتنمية العمرانية، وتمهد الطريق لمزيد من الصفقات الاستثمارية. وأضاف أن استقرار مصر السياسي والأمني يجعلها من أكثر الأسواق الناشئة جاذبية للاستثمارات الأجنبية.

تطرق الإعلامي إلى أن الحكومة تعمل على إبرام العديد من الصفقات الاستثمارية التي يُتوقع أن تحقق إنجازات اقتصادية كبيرة تصل إلى 1.5 تريليون دولار في عهد الرئيس السيسي، وأن الصفقة المعلن عنها اليوم هي مجرد البداية.

وأفاد بكري أن الصفقة الكبرى وما ستتبعها من صفقات ستسهم في توفير سيولة نقدية وسوق نقد أجنبي مستقر، فضلاً عن تعزيز الوضع الاقتصادي. وتستمر الحكومة في تنفيذ السياسات التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص ودعم مشاركته في المشروعات التنموية.

الشيخ خالد الجندي: أفكر في إدخال الفتوى الدرامية لتوعية الناس

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ضرورة إعادة هيكلة الأوساط الدعوية، مؤكداً أن الدعوة تعتبر أسمى المهام التي يمكن للإنسان أن ينهض بها في حياته.

خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" الذي يُبث على قناة dmc، اليوم الخميس، نوه الجندي بأن الداعية يجب أن يكون وسط الناس، وأن يوجه دعوته في مختلف الأماكن، معربًا عن رأيه بأن الاقتراب من الناس يحمل قيمة أعظم من انتظارهم لزيارة المساجد.

وأوضح أن الدراما من أفضل الوسائل التي يمكن استخدامها في الدعوة، والله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يعرف المسلمين بنوره قال في كتابه: "مثل نوره كمشكاة فيها مصباح"، مضيفا: "أفكر في تقديم الفتوى الدرامية لتوعية الناس".

وأضاف أن مصطلح التمثيل يستند إلى كلمة "مثل"، وأشار إلى أنه بالرغم من وجود ممثلين يقومون بأعمال مرفوضة، فإن هناك أيضًا شيوخًا يقعون في ذات الخطأ، وتطرق إلى أن بعض الأفكار الدينية المنحرفة قد أسهمت في ظهور الإرهاب والإلحاد.

لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: الصفقة الاستثمارية الكبرى بداية لصفقات استثمارية أخرى

أكد الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا والمنطقة، واقتصادها قوي ومتنوع رغم الأزمات الاقتصادية التي تحدث بسبب أزمات عالمية، ولكن بإعلان رئيس الوزراء اليوم أكبر صفقة استثمار مع كيانات كبرى هي بداية لصفقات استثمارية أخرى، وسيعلن عن تفاصيلها الفترة القادمة.

وأضاف "صبري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، على قناة "dmc"، أنه تم توقيع أكثر من فرصة استثمارية وأكثر من صفقة وستقوم الحكومة تباعا بتوقيع العقود وهذه الصفقات ستفتح فرص عمل ومصانع،

تابع مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: "على الأقل في أكثر من 3 مشروعات ضخمة في قطاع السياحة والبحر الأحمر ومشروعات تكاملية تخدم على إنشاء هذه المدن الضخمة التي ستكون في القريب العاجل على أرض الواقع".