المواطن ضحيّة ضرائب مضخّمة والسجل العدلي المثل الأعلى بـ500 الف ليرة!

أخيراً صدرت الموازنة "القنبلة" للعام 2024 والتي تحمل سلّة ضرائب ورسوم لا تحصى ولا تعدّ، عملياً اللائحة طويلة ولكن ما لا يعرفه المواطن أنه يعيش في لبنان وحتى ما يدفعه من ضرائب في تلك الموازنة "البغيضة" لم يشبع أصحاب الشأن فأصبح هناك "ضريبة" على المعاملة... يعني عليك أن تدفع ضرائب وضريبة، كيف ذلك؟.

قصدت سلمى (إسم مستعار) دائرة السجلّ العدلي في فرن الشباك لاحضار سجلها العدلي وصلت الى الغرفة المعتادة للطلب. هناك "نافذتان" يمكن أن تطلب من خلالهما. أبرزت صورة هويتها وإنتظرت لتناديها الموظفة فيما بعد وتقول "تفضلي هيدا السجل العدلي و500 الف ليرة"، دفعت سلمى وخرجت مصعوقة نظرا لحجم المبلغ الذي دفعته.

حددت المادة 26 من الموازنة العامة التي صدرت للعام 2024 بـ200 الف ليرة فقط لا غير، والسؤال اليوم لماذا يتم تقاضي 500 الف ليرة في دائرة السجل؟ ببساطة لأنك إن أردت ان تأخذ معاملتك فهذا يُعتبر "مستعجلا" وبالتالي عليك أن تدفع. هذا ما أكده رئيس دائرة السجل العدلي المقدم وسام باز لـ"النشرة"، وإلا على المواطن أن يذهب الى السراي الاقليميّة ويقدّم طلباً وينتظر خمسة عشر يوماً ليحصل عليه في عودة للبيروقراطية المقيتة على مبدأ "اذهب من هالك لمالك ومن ثم الى قبّاض الارواح".

نعم، فرضت الدولة الضرائب والرسوم وصحيح أن المبالغ قد لا تكون هي النهائية والسجل العدلي نموذج عمّا يحصل، ولكن هناك سلّة كبيرة إضافية يفنّد الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين عبر "النشرة" بعض تلك الضرائب والرسوم التي تمسّ بحياة المواطن اللبناني:

- طابع المختار كان 5 الاف ليرة أصبح 50 ألف ليرة.

- غرامات ورسوم السير زادت 10 أضعاف.

- رسم الإسمنت كان 6 الاف ليرة أصبح 276 الف ليرة.

- ليتر البيرة كنا ندفع 60 ليرة اليوم الفين و760 ليرة.

- ليتر العرق كان 250 ليرة أصبح 11500 ليرة.

- ليتر النبيذ كان 200 ليرة أصبح 9200 ليرة.

- السجل العدلي كانت كلفته 20 الف ليرة أصبحت 200 ألف ليرة.

- كل فاتورة تصدرها وزارة الاتصالات كان يوضع عليها 5 الف ليرة رسم اليوم أصبح 100 ألف ليرة.

- علبة السجائر كان الرسم عليها 250 ليرة أصبح 11500 ليرة.

- تصديق معاملات وزارة الخارجيّة كان 50 الف ليرة أصبح مليون ليرة.

- رسم أصحاب المولدات على كل KVA ضريبة 15 ألف ليرة أصبح 100 ألف ليرة.

- وثائق الأحوال الشخصية كان 20 الف ليرة أصبح الان 400 الف ليرة.

- المسافرون بالدرجة السياحية 25$، بدرجة الاعمال 50$، بالدرجة الاولى 65$، وفي طائرة خاصة 100$.

- السوريون والأجانب الذين يريدون دخول لبنان براً عليهم دفع مليون ليرة كرسم دخول.

كلّ ما فنّدناه من رسوم وضرائب هو ما يجب أن يتم تقاضيه ولكن الواضح مما حصل في السجل العدلي أنّه ليس كافياً المبالغ الباهظة التي فرضت في الموازنة... والأكيد أنه عند القيام بالمعاملة سيكون هناك المزيد والمزيد، ويمكن أن ترتفع تكلفة المعاملات للحصول عليها...

لذا اقرأوا الموازنة وتحضّروا جيّدا لأن أي معاملة ستكلّف أكثر بكثير مما تقرأونه في الأوراق، وعملياً أنت أيها المواطن ضحية ضرائب هستيريّة وعمليّة نصب بطلتها الدولة اللبنانيّة!.