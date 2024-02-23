أوكرانيا: تسجيل 101 اشتباك مع القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، تسجيل 101 اشتباك بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت هيئة الأركان، في بيان، أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراضي أوكرانية، خلال الليلة الماضية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وأشارت إلى أن القوات الروسية شنت 83 غارة جوية و152 ضربة باستخدام قذائف الصواريخ متعددة الإطلاق وثلاث ضربات باستخدام الصواريخ، على مواقع جنود أوكرانيين ومناطق مأهولة بالسكان، مما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين وتدمير منشآت مدنية وبنى تحتية.

وأوضحت الهيئة أن القوات الأوكرانية استهدفت مواقع ارتكاز قوات روسية ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي.