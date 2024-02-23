شكرا لقرائتكم خبر عن "المركز المصري للفكر": الصفقة الاستثمارية تدعم الاقتصاد الوطنى وتزيد موارد الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه تابع البيان الصحفي الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس الخميس، بشأن التحرك النشط الذي تقوم به الدولة في مجال الاستثمار.

وثمن المركز المصري النتائج التي أعلن عنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول موافقة المجلس على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبري، بهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأكد المركز أن هذه الصفقة تعبر بالفعل عن أهداف الدولة خلال المرحلة المقبلة بكل الآمال التي تحملها والطموحات التي تسعى إلى تحقيقها.

ويري المركز أن هذه الصفقة تعتبر البداية الحقيقية والعملية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يؤكد الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة كافة التحديات والانتقال إلى مرحلة جديدة تدعم الاقتصاد الوطني، وبمشاركة فعالة من القطاع الخاص وبما يصب في النهاية في مصلحة المواطن المصري.

واختتم المركز بيانه، بأنه سيظل يتابع هذه التطورات الإيجابية مسخرا كل إمكانياته البحثية في تقديم الدعم والمشورة من أجل المساهمة في دعم الاقتصاد المصري.