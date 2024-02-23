بعد تداول معلومات عن سقوط قتيلين بحادث سير في منطقة الاونيسكو، عقب مطاردة عناصر من شرطة بلدية بيروت لدراجة نارية مخالفة، أكدت مصادر لـ"النشرة" ان لا صحة لهذه الرواية على الاطلاق.
وفي التفاصيل، كشفت المصادر ان "سائق الدراجة النارية من التابعية السورية علم بوجود حاجز للشرطة، واتجه عكس السير بسرعة كبيرة، مما ادى الى اصطدامه بدراجة نارية اخرى، وسقوطه قتيلا مع سائق الدراجة الثانية".
وأوضحت أن "الحاجز التابع لشرطة بيروت بعيد حوالي 4 كيلومترات عن مكان الحادث".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر نفت لـ"النشرة" قيام شرطة بيروت بمطاردة دراجة نارية بالأونيسكو: القتيلان سقطا بعد اتجاه الدراجة عكس السير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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