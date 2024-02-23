تطرق الكاتب والمحلل السياسي جوني منير، في تصريح لـ"النشرة"، إلى الحديث عن إعتراض سوري على الأبراج الموجودة عند الحدود المقدمة من الجانب البريطاني، موضحاً أنه عند تشييد هذه الأبرج قبل 4 سنوات، حصل إعتراض من الجانب السوري على الأمر، على قاعدة أنها من الممكن أن تشكل تهديداً للأمن القومي السوري، لكنه لفت إلى أنه حينها ذهب ممثل عن قيادة الجيش اللبناني إلى دمشق، حيث إجتمع مع المسؤولين السوريين وتم توضيح المسألة، خصوصاً أن الجانب السوري إطلع على كل ما يتعلق بهذه الكاميرات، وبالتالي إقتنع بمحدودية دورها المتعلق بالمحيط اللبناني، وبأنها لا تمثل تهديداً تجسسياً.
ورداً على سؤال حول إثارة هذا الموضوع اليوم، كشف منير أنه بحسب المعلومات التي لديه ليس هناك من شيء جديد لدى الجهات الرسمية اللبنانية، أما بحال كان هناك أي جديد، ربما لم يصل حتى الآن إلى المعنيين، فإن هذا الأمر سيكون مستغرباً بعد 4 سنوات، وبعد حصول الجانب السوري على كامل المعلومات، وعندها سيكون الأمر بالسياسة بالدرجة الأولى، لافتاً إلى أن إثارة هذا الملف اليوم قد تكون داخلية، متعلقة بما يطرح من مشروع بريطاني جديد على الحدود الجنوبية.
كانت هذه تفاصيل خبر جوني منير للنشرة: دمشق لديها كل المعلومات عن أبراج المراقبة الحدودية منذ 4 سنوات وإثارة الموضوع اليوم على الأرجح داخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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