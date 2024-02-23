اشار النائب السابق نبيل نقولا الى انني "كنت قد قررت السكوت عما يجري في وطن احببته حتى الثمالة. لكن وقاحة ورائحة فساد المسؤولين تدفعك للقرف من هذه الطبقة غير المعروفة إذا كانت من فئة البشر أو من فئة الحيوانات. لم احصل على جواب".
ولفت الى ان "الحيوان يقتل ليأكل، بينما هذه الطبقة قتلت وقضت على أحلام امة ولم يرف لها جفن. الى رؤساء الأحزاب والتكتلات السياسية إذا خُيّرتم بين قوانينكم وضميركم، إختاروا ضميركم إذا بقي عندكم ذرة ضمير".
كانت هذه تفاصيل خبر نقولا لرؤساء الأحزاب والتكتلات السياسية: إذا خُيّرتم بين قوانينكم وضميركم إختاروا ضميركم إذا بقي عندكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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