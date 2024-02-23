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"سرايا القدس": قصفنا تجمعًا لجنود وآليات العدو الصهيوني شرق المحافظة الوسطى في غزة

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ذكرت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، "أنّنا أوقعنا دبّابتَين صهيونيّتَين من نوع "ميركافا" في كمين هندسي محكم، على شارع 8 بحي الزيتون في مدينة ​غزة​".

وأشارت إلى "أنّنا قصفنا تجمّعًا لجنود وآليّات العدو الصّهيوني بقذائف "الهاون"، شرق المحافظة الوسطى في قطاع غزة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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