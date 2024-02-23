"سرايا القدس": قصفنا تجمعًا لجنود وآليات العدو الصهيوني شرق المحافظة الوسطى في غزة

ذكرت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، "أنّنا أوقعنا دبّابتَين صهيونيّتَين من نوع "ميركافا" في كمين هندسي محكم، على شارع 8 بحي الزيتون في مدينة ​غزة​".

وأشارت إلى "أنّنا قصفنا تجمّعًا لجنود وآليّات العدو الصّهيوني بقذائف "الهاون"، شرق المحافظة الوسطى في قطاع غزة".