"سرايا القدس": قصفنا تجمعًا لجنود وآليات العدو الصهيوني شرق المحافظة الوسطى في غزة

ذكرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، "أنّنا أوقعنا دبّابتَين صهيونيّتَين من نوع "ميركافا" في كمين هندسي محكم، على شارع 8 بحي الزيتون في مدينة غزة".
وأشارت إلى "أنّنا قصفنا تجمّعًا لجنود وآليّات العدو الصّهيوني بقذائف "الهاون"، شرق المحافظة الوسطى في قطاع غزة".
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