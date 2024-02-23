معاريف الإسرائيلية: أحزاب الائتلاف الحاكم ستحصل على 44 مقعدا وأحزاب المعارضة 71 إذا أجريت انتخابات

افاد استطلاع رأي لمعاريف الإسرائيلية، بأن "حزب معسكر الدولة بزعامة بيني غانتس غانتس سيحصد 39 مقعدا لو جرت انتخابات اليوم"، معتبرة انه "سيشكل القوة الانتخابية الأولى إذا جرت انتخابات".

واشارت الى ان "حزب الليكود الحاكم سيحصل على 18 مقعدا فقط بالكنيست إذا جرت انتخابات"، موضحة أن "إيتمار بن غفير سيعزز عدد مقاعد حزبه في الكنيست إلى 10 في حال إجراء انتخابات". ولفتت الى ان "48% من الإسرائيليين يرون غانتس الأنسب لرئاسة الحكومة بينما يرى 32% ان بنيامين نتانياهو الأنسب".

وذكرت أن "أحزاب الائتلاف الحاكم ستفقد أغلبيتها النيابية لو جرت انتخابات"، مشيرة الى ان "أحزاب الائتلاف الحاكم ستحصل على 44 مقعدا، بينما ستحصد أحزاب المعارضة 71 إذا أجريت انتخابات".