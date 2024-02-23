انت الان تتابع خبر شكوك وراء "سبات" الاعمار والاسكان وتسليم الشركات الأجنبية لمشاريع الطرق والجسور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتحدثت النائبة عالية نصيف، عن حجم المفارقة الكبيرة، بينما تجلس الشركات الحكومية العملاقة التابعة لوزارة الاعمار والإسكان مثل شركة الفاو واشور وحمورابي والفاروق والاف الموظفين الذين يعملون بهذه الشركات، مقابل منح هذه العقود لشركات اجنبية.ووصفت نصيف في تغريدة وردت للسومرية نيوز، هذا الامر بـ"المعيب على وزارة الاعمار والإسكان" ان تعجز عن انشاء جسر، بينما قامت شركاتها في تسعينيات القرن الماضي بتنفيذ كل جسور العراق وبضمنها جسر الطابقين والطريق السريع بين اليوسفية والدورة.

واعتبرت ان يكون وراء ذلك، اخذ شخصيات في وزارة الاعمار والإسكان لعمولات مقابل منح هذه المشاريع للشركات الأجنبية مقابل تعطيل شركاتها عن العمل، دون ان تقدم شيئا، لتكون الخلاصة، ربح الشركات الأجنبية لهذه المشاريع، فضلا عن قبض الفاسدين لعمولات من هذه العملية.