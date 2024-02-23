فتاة الهجانة السعودية تلفت أنظار الميديا.. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ظهور فتاة سعودية لأول مرة على ظهر جمل، ضمن فريق الهجانة التابع لوزارة الداخلية السعودية، وذلك خلال احتفالات المملكة بيوم التأسيس.

وأثار مقطع الفيديو الذي نشرته وزارة الداخلية السعودية على صفحاتها الرسمية ، عبر مواقع السوشيال ميديا تفاعلا كبيرا، وشارك عدد كبير من النشطاء فيديو لأول ظهور لفتاة تمثل الهجانة في المملكة معبرين عن فخرهم بالمملكة.

واحتفلت المملكة العربية السعودية، أمس الخميس بذكرى يوم التأسيس السعودي 2024، وتأتي مناسبة الاحتفال كذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى، تحت راية وعلم واحد في عام 1727 ميلاديًا، واحتفالا بهذه المناسبة حصل الطلاب والموظفين في القطاع العام والخاص على إجازة رسمية.