شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: ياسمين موسى عكست للعالم دور المرأة المصرية فى صنع القرارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، إن دور مصر في دعم ونصرة القضية الفلسطينية تاريخي ولا يمكن لأحد أن يزايد عليه، حيث تملك مصر دور وطني في دعم الدول العربية، وقت الأزمات والمحن، فإن مصر قادرة دائمًا على قيادة الوطن العربي لدعم الحق الفلسطيني من خلال تقديم الأدلة القانونية والوثائق التي تكشف انتهاكات "تل أبيب" بحق المدنيين.

وأشارت عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أنه على مر التاريخ لن تتخلى مصر عن الشعب الفلسطيني، فهى أول من تصدى لمخطط التهجير القسري الذى يهدف لمحو القضية الفلسطينية وتصفيتها للأبد، بجانب جهودها في التوصل إلى مفاوضات سياسية لتهدئة الوضع المشتعل والتوصل لوقف إطلاق النار، كما تقدم القاهرة دور إنساني في تمرير المساعدات الإنسانية إلى غزة دون توقف.

وحول تمثيل الدكتورة ياسمين موسى، لمصر خلال مرافعة محكمة العدل الدولية، أشادت "باخوم" بدور المرأة المصرية الذى طرأ عليه تغيرات عديدة لتتحول المرأة في مصر خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شريك أساسي في صنع القرار ليس فقط المحلي بل على الصعيد الدولي، لافتة إلى أن هذا التمثيل يأتي استمرارًا للمكاسب التي حصدتها المرأة مؤخرا، فقد تم تخصيص 20 مادة في القوانين المصرية لتحسين وضع النساء، بجانب تقلدها لأعلى المناصب السياسية، ليؤكد أن التمكين للنساء ليس مجرد حديث على وسائل الإعلام بل تم ترجمته على ارض الواقع وبشكل عملي أمام العالم.