شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يعلن إعادة إعمار 28 منزلا فى قرية بصان الحجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن إعادة إعمار وتأهيل 28 منزلاً في قرية اللبشة بمركز صان الحجر في محافظة الشرقية، بالتعاون مع جمعية الأورمان.

وأوضح صلاح حسين غنيم، مندوب جمعية الأورمان بالشرقية، هدم الـ 28 منزلا بالكامل، وإعادة بناءهم على نفقة جمعية الأورمان والتحالف الوطني ، ومن المقرر أن يتم تسليم القرية خلال 60 يوما، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الأسر الأكثر احتياجًا،