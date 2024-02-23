أوضح وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرق الدين، عبر "النشرة"، أن جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم قد تؤجل نتيجة الطوق الذي ينفذه حراك العسكريين المتقاعدين، مشيراً إلى أن هناك على ما يبدو قراراً صارماً بإقفال جميع مداخل السراي الحكومي، إلا إذا أقدم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على إجراء إتصالات مع قيادة الحراك وحدد موعداً لها للنقاش، لافتاً إلى أن العسكريين المتقاعدين يطالبون بتثبيت حد أدنى للأجور.

كانت هذه تفاصيل خبر شرف الدين للنشرة: جلسة الحكومة قد تؤجل بسبب حراك العسكريين المتقاعدين إلا بحال تواصل ميقاتي مع قيادتهم وحدد موعداً للنقاش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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