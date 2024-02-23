كركي: رفع الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة إلى 45 مليون ليرة

لفتت مديريّة العلاقات العامّة في "​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​"، إلى أنّه "حيث أنّ الموارد الماليّة الإضافيّة لخزينة الصّندوق تشكّل ركيزةً أساسيّةً من أجل النّهوض بمستوى التّقديمات الاجتماعيّة والصحيّة الّتي يؤمّنها للمضمونين، انتهج مدير عام الصّندوق ​محمد كركي​ مبدأ العمل على إيجاد السّبل والحلول لتحقيق هذه الغاية، بخاصّة بغياب المساعدات والقروض والهبات".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "من سلسلة التّدابير اللّازمة والمناسبة الّتي اتّخذها المدير العام، وتنفيذًا لأحكام المرسوم رقم 12962 تاریخ 12/2/2024 تعديل الحدّ الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والـمومة المنشور في الجريدة الرّسميّة رقم 7 تاريخ 15/2/2024،

أصدر كركي مذكّرةً إعلاميّةً تاريخ 21/2/2024 حملت الرّقم 743، قضى بموجبها تعديل الحدّ الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة ليصبح 45 مليون ليرة لبنانيّة، أي خمسة أضعاف الحدّ الأدنى الرّسمي للأجر الشّهري، وذلك اعتبارًا من 1/3/2024".

وركّزت المديريّة على أنّ "هذه الخطوة تأتي ضمن سياق المسار التّصحيحي الّذي اعتمده المدير العام، لتدارك ومعالجة آثار الأزمات الّتي حلّت بالبلاد، ولاسيّما الماليّة منها، وتهدف إلى تحسين مستوى معيشة المضمونين والحفاظ على حقوقهم، ولا سيّما من خلال تأثيرها المباشر والسّريع على التّقديمات الّتي يوفّرها الصّندوق في فروعه الثّلاث (ضمان المرض والأمومة، التّعويضات العائليّة، وتعويضات نهاية الخدمة)".