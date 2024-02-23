أكدت مصادر حكومية معنية، لـ"النشرة"، أن لا تأجيل لجلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم، مشيرة إلى أن الأمور على حالها والجلسة قائمة في موعدها، لافتة إلى أن ما يتم التداول به في هذا السياق لا أساس له من الصحة وهو على الأرجح يندرج في سياق التمنيات.

كانت هذه تفاصيل خبر أوساط حكومية معنية للنشرة: الأمور على حالها ولا تأجيل لجلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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