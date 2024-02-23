موظفو المديرية العامة للزراعة اكدوا استمرارهم بالتوقف عن العمل في كافة المديريات والمصالح

اعلن موظفو المديرية العامة للزراعة استمرارهم بالتوقف عن العمل في كافة المديريات والمصالح والمراكز ومراكز الحجر الزراعي والبيطري على كافة المعابر الحدودية , حتى تحقيق مطالب موظفي القطاع العام المحقة والتي تؤمن لهم الحياة الكريمة.
كما اكدوا تضامنهم مع موظفي المراكز الحدودية ضد اية محاولات ضغط او تهديد.
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