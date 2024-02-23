قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات في جل الديب وضبط كمية من الماريجوانا والكوكايين بحوزته

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت لدى ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ في وحدة الشّرطة القضائيّة، عن نشاط أحد مروجي المخدرات في محلّة ​جل الديب​"، موضحةً أنّ "على إثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات، تم تحديد هويّته، ويُدعى: "ي. ز." (مواليد عام 1982، سوري)".

وكشفت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2024-02-13، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت قوّة من المجموعة الخاصّة في وحدة ​الشرطة القضائية​ ودوريّة من مكتب مكافحة المخدّرات المركزي مداهمةً لمكان إقامته، حيث أوقفته وضبطت 376 غرامًا من مادّة ​الماريجوانا​، 40 غرامًا من مادّة ​الكوكايين​ مقسّمة في طبّات بلاستيكيّة وأوراق وأكياس من النّايلون، ومعدّة للتّرويج؛ بالإضافة إلى مبلغ من المال ناتج عن بيع المخدّرات"، مشيرةً إلى أنّ "التّحقيق جار بإشراف القضاء المختص".