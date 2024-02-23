أبو ناضر: طالما يعاني لبنان من أزمات كبيرة على مختلف المستويات لماذا يعتمده السوري وجهة له؟

اشار رئيس جمعية نورج، فؤاد أبو ناضر، الى ان "بيان الجيش مرّ عن احباطه عمليات تهريب ستماية سوري خلال شهر شباط الحالي مرور الكرام. وقد يكون آخرون تمكّنوا من التسلّل بالتواطؤ مع عصابات محلّية".

وسأل في بيان، "طالما يعاني لبنان من أزمات كبيرة على مختلف المستويات، ويتدنّى فيه مستوى العيش، ويتساوى المواطن مع النازح بالقلّة والفقر وانعدام فرص العمل، لماذا يعتمده السوري وجهة له، إذا لم يكن إلّا لزعزعة استقراره وأمنه؟".

ولفت الى ان "اذا صحّت المعلومات عن تقديم سوريا احتجاجاّ إلى لبنان على خلفيّة إقامة أبراج حدوديّة اضافيّة بتمويلٍ بريطاني واعتبارها تهديداً لأمنها القومي، فإنّ هذا الموقف يتلاقى ويتداخل مع استمرار النزوح بغطاء النظام في سوريا. لذلك، على الدولة والجيش اللبناني عدم الاكتراث لهذا التهديد المبطّن، خصوصاً أن لهذه الأبراج دوراً عسكرياّ وأمنياّ لمراقبة الحدود وضبطها ومنع تهريب الأشخاص والممنوعات".