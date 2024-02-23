البزري: إفتتاح قسم نهاري لمعالجة مرضى السرطان في المستشفى التركي خطوة إيجابية

رحّب النائب عبد الرحمن البزري بإفتتاح قسم نهاري لمعالجة مرضى السرطان في مستشفى الطوارئ والحوادث الحكومي "التركي" في مدينة صيدا واعتبره خطوة إيجابية لتحريك بعض مرافق هذا المستشفى الذي وضِع حجر الأساس له في العام 2009 وأنجِزَ في نهاية العام 2010 ولم يعمل بالشكل المطلوب حتى يومنا هذا. وتوجّه الدكتور البزري بالشكر لدولة قطر الشقيقة لمساهمتها الأخوية في تجهيز هذا القسم وتسهيل أمور مرضى السرطان في صيدا وجوارها وتخفيض كلفة فاتورتهم العلاجية وللجمهورية التركية على هبتها السخية.

وأضاف البزري رغم كل الجهود التي تُبذل لتحريك بعض مرافق هذا المستشفى والتي نؤيدها ونساهم فيها إلاّ أننا نعتبر أن الدور الأساسي لهذا المستشفى هو في معالجة الحوادث والصدمات والحروق وهو دور كان مطلوب بشدة في لبنان وفي الجنوب تحديداً، فلبنان يحتاج إلى مركز متطور حكومي لمُعالجة هؤلاء المرضى.

وختم البزري معتبراً أن صيدا عندما قدّمت هذه الأرض من أجل إنشاء هذا المركز كانت تطمح إلى تقديم خدمة نوعية ومتميّزة، ومركزاً إختصاصياً متفوقاً لمعالجة الصدمات والحروق وذلك من أجل خدمة المواطنين من مختلف المناطق اللبنانية.