موظفو المالية طالبوا خليل بكشف المبالغ التي تعطى لغيرهم كحوافز منذ أكثر من سنة

اشار ممثل موظفي وزارة المالية، في بيان الى انه "على ضوء الاتهامات التي توجهت الى موظفي الوزارة حول الحوافز المالية والتي لا تمثل جزء بسيط مما يحصل عليه بقية شرائح القطاع العام، فإن موظفي الوزارة يتمنون على وزير المالية يوسف الخليل كشف المبالغ التي تعطى لغيرهم كحوافز والتي يعلمون بها منذ سنة واكثر وينجزون مستندات صرفها بأيديهم دون ان ينالهم شيء".

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