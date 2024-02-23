ضبط هاكر لاستيلائه على نصف مليون جنيه من عملاء الـ "فيزا كارد" في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من استولى على نصف مليون جنيه من بطاقات دفع المواطنين في المنيا.

وكشفت البحث الجنائي، أن المتهم عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وتم ضبطه لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على بعض عملاء البنوك من خلال الاتصال بهم هاتفيًا وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، وتمكنه بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم وإستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

وبالفحص تبين استيلائه على مبالغ مالية من عدد من المواطنين بلغت (560 ألف جنيه) وضبط بحوزته (2 بطاقة إئتمان - سيارة - 10 ساعات ماركات مختلفة - 2 شاشة عرض - سماعات هواتف محمولة - 3 هواتف محمولة "بفحصهم فنيًا تبين إحتوائهم على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي").

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.. جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.