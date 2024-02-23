زيادة في أسعار السكر والفول والأرز واللحوم بالأسواق الجمعة (موقع رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ارتفعت أسعار السكر والأرز واللحوم الطازجة والفول في الأسواق اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، وفق بيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد الخليج 365 متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 36.04 جنيه، بارتفاع 43 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 64.05 جنيه، بزيادة 7.33 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 30.11 جنيه، بزيادة 9 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 100.04 جنيه، بتراجع 3.51 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 46.88 جنيه، بارتفاع 4.93 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.48 جنيه، بتراجع 53 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 75.32 جنيه، بزيادة 1.87 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.31 جنيه، بزيادة 28 قرشا.

لتر زيت الذرة: 136.12 جنيه، بزيادة 11.73 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 392.17 جنيه، بزيادة 8.46 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 114.12 جنيه، بزيادة 3.53 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 32.52 جنيه، بتراجع 58 قرشا.

كيلو الفول السائب: 55.4 جنيه، بزيادة 16 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 141.9 جنيه بارتفاع 4.27 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 251.23 جنيه، بتراجع 8.25 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 27.71 جنيه، بتراجع 1.17 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 116.67 جنيه، بزيادة 15.63 جنيه.