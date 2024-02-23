جعجع: حزب الله مستعد لانتخاب رئيس غدا بحال حصل الاتفاق حصراً على فرنجية وخلاف ذلك ليس وارداً

أشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الى أن "نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال إننا حاضرون غداً الذهاب بالاتفاق إلى إنتخاب رئيس جمهورية، بمعزل عن كل التطوّرات المتواجدة".

واعتبر جعجع، أن "ما قصده طبعاً الشيخ نعيم، أن حزبه على أتمّ الجهوزية لانتخاب رئيس غدا، في حال حصل الاتفاق حصراً على الوزير السابق سليمان فرنجية، وخلاف ذلك ليس وارداً لدى الشيخ نعيم، لا الاتفاق ولا الانتخاب، إنما المراوحة في الشغور والتعطيل".