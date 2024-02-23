"سرايا القدس": قصفنا حشود العدو في حي الزيتون واستهدفنا آلية عسكرية صهيونية غرب خانيونس

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي، أننا "قصفنا بقذائف هاون حشود العدو في حي الزيتون جنوب شرقي غزة، واستهدفنا آلية عسكرية صهيونية بقذيفة (RPG) في منطقة المعسكر غرب خانيونس".

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