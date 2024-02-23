شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ اقتصاد: الاستثمار المباشر مصدر مهم للعملة الصعبة ويوفر الآلاف من فرص العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حازم عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد وخبير الاستثمار، على أهمية الصفقة الاستثمارية التي أعلنت مجلس الوزراء الموافقة عليها، مشيرا إلى أن الاستثمار المباشر خاصة الأجنبي تسعى إليه كل الدول، لمساهمته في تعدد وتنوع الاستثمارات، بالإضافة إلى كونه مصدرا مهما من مصادر العملة الصعبة، لأن المستثمر الأجنبي يدفع بالدولار، ومن ثم تؤدي زيادة المعروض من العملة في تخفيف حدة مشكلة سعر الصرف التي تواجه الدولة المصرية خلال الفترة الماضي.

وقال "عبد العظيم" في تصريح لـ ”الخليج 365”، إن السوق المصري يعاني من وجود سعر رسمي للدولار وسعر بالسوق غير الرسمي "السوق السوداء"، بالإضافة إلى تسعير الدولار بسعر مختلف داخل كل قطاع سواء الذهب أو السيارات أو الحديد وغيرها، موضحا أن هذه الفجوة تؤدي إلى مشكلة حقيقية في القطاعات الاقتصادية، لذلك يعتبر الاستثمار الأجنبي أحد الأدوات لحل هذه المشكلة، فكلما زاد الاستثمار الأجنبي خاصة لو في شكل شراكات مع الدولة أو القطاع الخاص أدى ذلك إلى مزيد من النتائج الإيجابية سواء بحل أزمة العملة أو المساهمة في نمو القطاع الخاص.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن قرار الشركات العالمية بالاستثمار في أي دولة يرتبط بتوافر عدد من العناصر في هذه الدولة، منها توافر الأمن والاستقرار، ووجود تشريعات جاذبة للاستثمار، ووجود تشريعات تحمي دخول وخروج رؤوس الأموال، بالإضافة إلى استقرار النظام المالي، لذلك تسعى الدولة جاهدة نحو تحقيق استقرار النظام المالي والمصرفي والقضاء على الفجوة الموجودة، لافتا إلى وجود ميزة نسبية تحققها الاستثمارات المباشرة في مجالات متعددة تتعلق بزيادة حجم التصنيع والإنتاج وهو ما يخفف فاتورة الواردات، وتخفيف الطلب على العملة الصعبة ، ومن الممكن في حال زيادة الإنتاج أن ننتقل إلى التصدير ومن ثم يصبح مصدر مهم لزيادة الحصيلة الدولارية للدولة المصرية، كما أنه ينعكس على زيادة معدلات النمو وتحسين مؤشرات الاقتصاد في الدولة الأم.

وأكد أستاذ الاقتصاد، أن مصر تمتلك مقومات كثيرة تساعدها في جذب الاستثمارات الأجنبية منها الموقع الاستراتيجي وتوافر المواد الخام، والبنية التحتية المتطورة، كذلك الأيدي العاملة التي تعد تكلفتها أقل مقارنة بدول أخرى، وفي حال توفير التدريب والتأهيل اللازم لها تصبح كفاءتها عالية جدا، مشددا على الدور الذي تلعبه الاستثمارات المباشرة في توفير فرص العمل المتنوعة ومن ثم خفض معدلات البطالة في المجتمع المصري.