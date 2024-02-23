شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أكمل نجاتى: الصفقة الاستثماريه ثقة فى سياسات الرئيس السيسى لإدارة البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الصفقه الاستثماريه التي أعلن عنها مجلس الوزراء، تعد بداية صحيحة ودليل مهم على قوة الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين الأجانب والعرب في ضخ استثمارات مباشرة، خاصة وأنه من أصعب الاستثمارات في الجذب.

واعتبر في تصريح لـ"الخليج 365"، أن ذلك يعد شهادة على ثقة المستثمر فيما يتم من إصلاح اقتصادي وفي السياسات الحكومية والاجراءات المتخذة، بجانب الفرص الاستثماريه الموجودة، مطالبا الحكومة بالإعلان بشفافية حول الاستخدام الأمثل للحصيلة الدولارية المنتظرة من تلك الصفقة فيما يخدم الاقتصاد الكلي، خاصة وأنها ضمن الخطة الموضوعة مسبقا.

وأوضح أنه من المتوقع استخدام جزء منها في سداد فوائد الدين وهو أمر طبيعي بينما المتبقي لابد وأن يخضع لكيفية استثمار تلك المبالغ فيما يزيد من فرص تدوير عجلة الإنتاج وتقليل الضغط في سداد فوائد القروض، مشددا أن تلك الصفقة ستحقق وفرة للدولار بما يساعد على الاستيراد وتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام للصناعة، وهو ما يعد بداية انفراجة كبيرو للأيام المباركة.

وأضاف أن تلك الصفقة بمثابة اعتراف وثقة من المستثمر العربي والتحالفات الدولية في سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإدارة البلاد خلال الست السنوات القادمة.