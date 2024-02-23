شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يناقش اتفاقية بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، بشأن الموافقة على الملحق رقم 2 للاتفاق الإطاري بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في إبريل 2006، بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية، وبموجب هذا الاتفاق تتمتع مؤسسة الخبرة الفرنسية بكامل الامتيازات والإعفاءات التي تمنحها الحكومة لمجموعة وكالة التنمية في مصر.

وبموجب هذا الاتفاق أيضا تمتد هذه الامتيازات والإعفاءات المققرة للموظفين الأجانب الدائمين الذين توظفهم الوكالة في مصر إلى نظرائهم من العاملين لدى مؤسسة الخبرة، كما يهدف إلى تعزيز الشراكة الوثيقة والودية بين مصر وفرنسا بهدف تسهيل إسهام الوكالة في المشروعات التنموية في مصر.