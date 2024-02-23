شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الغد: مشروع رأس الحكمة يوفر ملايين من فرص العمل والمزيد من العملة الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، ترحيب حزب الغد وإشادته بمخطط تنمية الساحل الشمالى الغربى للجمهورية بطول 550 كيلو من خلال تشييد 5 مدن جديدة ذكية تضاف إلى مدينتى مطروح والسلوم، بعد تطويرها هو أكبر مشروع تنموى للساحل الشمالى الغربى الذى أهمل طويلا.

وأكد رئيس الغد أن المخطط استهدف تشييد مجموعة من المدن لتغيير فكرة تنمية الساحل الشمالي الغربى ، بحيث تكون تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة وليس منتجعات سياحية صيفية، والمخطط حدد 5 مدن العلمين ورأس الحكمة والنجيلة وسيدي براني وجرجوب كمدن جديدة، بالإضافة إلى تنمية مطروح والسلوم، حتى يكون لدينا سلسلة من المدن الجديدة ببنية أساسية متطورة، وهي مدن ذكية تستوعب ملايين السكان وتخلق ملايين فرص العمل للشباب المصر وتوفر تدفقات نقدية ضخمة من العملة الصعبة وتغير خريطة مصر السياحية، وتضعها فى مقدمة السياحة الشاطئية فى العالم، والتى تليق بثروة مصر الجغرافية وشواطئها الطبيعبية حيث حباها الله بشاطئ شمالى على البحر المتوسط امتد بطول 950 كيلو متر ولم يستغل تاريخيا بشكل يتناسب مع قيمته العالمية.

وطالب رئيس الغد الحكومة المصرية بالسير قدما وبالمثل للاستغلال الامثل للشواطئ المصرية الشرقية بطول 1070 على البحر الاحمر أيضا، لتتبؤ مصر مكانتها السياحية التى تتناسب مع امكانياتها الجغرفية الطبيعية التى حباها الله بها وثروتها من الشواطئ الطبيعية الشمس والساطعة طوال العام.