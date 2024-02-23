شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مشروعات النواب: مشروع رأس الحكمة خطوة هامة للتعافى من الأزمة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن إعلان الحكومة تفاصيل مشروع رأس الحكمة، خطوة هامة للتعافي من الأزمة الاقتصادية وبداية انفراجة حقيقية للاقتصاد الوطني، في ظل الأزمات المتلاحقة التي تعرض لها خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن مشروع رأس الحكمة والذى يعد أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، موضحا أن مخطط التنمية العمرانية يشتمل على تنمية مطروح والسلوم والعلمين.

وأوضح رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، خلال تصريحات خاصة، أن الدولة تسعى لزيادة الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الراهنة، وبموجب هذا المشروع الضخم الذى تبلغ حجم الاستثمارات به نحو 35 مليار دولار، والتي تستفيد به الدولة خلال شهرين، بحيت تكون الدفعة الأولى وفقا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء نحو 15 مليار دولار والثانية 20 مليار دولار، على أن يكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.

ونوه "مرعي"، بأن الحكومة تسعى لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، مُشيرًا إلى أن تلك المشروعات ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي.