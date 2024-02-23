"حزب الله" أعلن استهداف مواقع المالكية ورويسات العلم والرادار وتحقيق إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة،‎ ‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم الجمعة 23-02-2024 ‌‏موقع المالكية بصاروخي بركان وأصابوه إصابة مباشرة".

وفي السابق نفسه، أعلن "حزب الله" أنّ "‏‏مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 04:20 من بعد ظهر يوم الجمعة 23-02-2024 موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة".

كما أكّد استهداف ‌‌‏"موقع ‌‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة".