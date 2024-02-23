"حزب الله" أعلن استهداف مواقع المالكية ورويسات العلم والرادار وتحقيق إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم الجمعة 23-02-2024 موقع المالكية بصاروخي بركان وأصابوه إصابة مباشرة".
وفي السابق نفسه، أعلن "حزب الله" أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 04:20 من بعد ظهر يوم الجمعة 23-02-2024 موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة".
كما أكّد استهداف "موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة".
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