علي فياض للإسرائيلي: ماضون في المواجهة معك والهدف ردعك وحماية الأهل والقرى وصون السيادة

أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، أنّ "ذرائع العدو وحججه كاذبة وواهية في قوله إنه يستهدف أهدافًا عسكرية عندما ينال من المدنيين، علمًا أن الذين قضوا في النبطية هم عائلة بأكملها من الجد إلى الأحفاد، وفي مجدل زون قضت طفلة صغيرة وسيدة ربة منزل، وهذا الأمر حصل في طلوسة، ومع المصلين في حولا وفي الصوانة، فضلاً عن استهداف العدو المنطقة الصناعية في الغازية، ومحطة مياه الوزاني، فهذه كلها أهداف مدنية لا علاقة لها بأي بُعد عسكري".

كلام فياض جاء خلال تشييع "حزب الله" عنصره هشام حسين عبد الله في مدينة الخيام، حيث شدد على "ضرورة أن يُدرك العالم جيدًا من نحن ومن هم، فنحن ركّزنا في مقاومتنا في هذه المعركة على الأهداف والمواقع والتجمّعات العسكرية الإسرائيلية، بينما العدو يركّز على استهداف القرى والمدنيين والأبنية والبيوت والمناطق الصناعية والمنشآت الحيوية المدنية، فضلاً عن استهداف الأهل والأطفال".

وأوضح "أننا لا ننكر لهذا العدو قدرته على التوحّش والقتل والتدمير، ولكن لا يفكّرن لحظة أنه بإمكانه أن يكسر إرادة المقاومة، أو أن يدفع أهلنا للتراجع عن خيارهم باحتضان المقاومة والثبات على خطها".

وفي كلامه للإسرائيليين، قال فياض "ماضون في المواجهة معك، والهدف هو ردعك، وحماية الأهل والقرى، وصون سيادة هذا الوطن وعزته وحريته واستقلاله، وبإذنه تعالى، كما انتصرنا عليك في كل المواجهات السابقة، سننتصر في هذه المواجهة أيضاً، ونحن واثقون بوعد الله تعالى بالنصر".