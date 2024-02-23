أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أننا "استهدفنا دبابة ميركافاه صهيونية بقذيفة التاندوم وأجهزنا على عدد من الجنود بداخلها من نقطة صفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق خانيونس".
كذلك أعلنت كتاب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن "مجاهدينا استهدفوا مجموعة من جنود الاحتلال داخل منزل جنوب حي الزيتون بمدينة غزة وأوقعوهم بين قتيل وجريح".
كانت هذه تفاصيل خبر "كتائب القسام" و"سرايا القدس" أعلنتا قتل جنود إسرائيليين في خانيونس ومدينة غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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